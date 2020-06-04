سر إعادة سجن قاتل سوزان تميم بعد العفو الرئاسي

أعاد القضاء الضابط السابق محسن السكرى، قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى السجن، ولكن هذه المرة بتهمة غسل أموال بعد أيام من الإفراج عنه بعفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، في أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، بعد إحضار المتهم موقوفا لمحكمة التجمع الخامس وفقاً لموقع “اليوم السابع”.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، في أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، بعد إحضار المتهم موقوفا لمحكمة التجمع الخامس وفقاً لموقع “اليوم السابع”.