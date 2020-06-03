تحالف يضم 4 دول أوروبية لإنتاج لقاح ضد كورونا

قالت وزارة الصحة الهولندية، إنه تم تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهدف ضمان إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اليوم الأربعاء إن هذه البلدان "تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية"، من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "اتفقت هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على أن أي نتيجة إيجابية تستلزم إستراتيجية واستثمارات مشتركة".

ويهدف التحالف أيضا إلى ضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة في إفريقيا.



