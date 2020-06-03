» قطر: حالتي وفاة و1900 مصاب جديد آخر 24 ساعة

03 يونيو 2020 - 03:09 م

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل حالتي وفاة و1901 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 45 حالة فيما ارتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 62160.

وأمس سجلت وزارة الصحة القطرية، 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات جديدة.

ويواصل فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تفشيه فى مختلف دول العالم حيث تم تسجيل أكثر من 6.4 ملايين اصابة، وتخطت حالات الوفاة إلى أكثر من 375 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 2.8 مليون حالة شفاء من هذا الفيروس.