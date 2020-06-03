السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم

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رقم قياسي

كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، رقمًا قياسيًا في عدد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها يوميًا منذ بدء الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء 03 يونيو 2020، تسجيل 2171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 91182 حالة ، مقارنة بتسجيل 1869 إصابة أمس.

وقالت: أنه تم تسجيل 2369 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 68159 حالة ولله الحمد.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 579 حالة وفاة .


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