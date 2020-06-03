» أول تعليق من خامنئي على المظاهرات الأمريكية

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متابعات- الدويني فولي

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أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، أن "أمريكا اليوم في وضع متزلزل وما يحدث في ولاياتها هو كشف للحقائق".
وقال خامنئي في خطابه، بمناسبة الذكرى الـ31 لرحيل قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني: إن "ما قام به الشرطي الأمريكي يجسد طبيعة النظام الأمريكي"، مبيناً أن "الأمريكيين يقتلون شعبهم ولا يعتذرون عما يرتكبونه من جرائم"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
وأوضح أن "الشعب الأمريكي يشعر بالخجل من الحكومة الأمريكية الحالية". قائلا إن "أمريكا اليوم في وضع متزلزل وما يحدث في ولاياتها هو كشف للحقائق".

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".

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