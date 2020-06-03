مفاجأة صادمة دخل جدران "الجبلاية"

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اصابة

موظفين

فيروس

جبلاية

فجرت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، مفاجأة صادمة بظهور أعراض فيروس كورونا المستجد علي 3 موظفين وتم عمل مسحة لهم وننتظر النتيجة وسنعلن في حالة التأكد من إيجابية العينات.

وأضافت سحر عبد الحق خلال لقائها بفضائية "أون تايم سبورتس"،  أن اللجنة الخماسية لم تتلق أي مخاطبات بشأن استمرار عمل اللجنة لمدة عام آخر حتى الآن. 

وتابعت: ناقشنا مع سارة سالمون كل بنود لائحة النظام الأساسي باستضافة مبعوثة الاتحاد الدولي والمجلس يرغب في أن يكون بند الـ 8سنوات تصاعدي.

وأكدت سحر عبد الحق ان القانون المصري يعطي المجلس المنتخب التواجد حتي ما بعد الدورة الأولمبية فقط .


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