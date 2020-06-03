فرنسا.. 107 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 28 ألفا و940

03 يونيو 2020 - 12:20 ص

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا، الثلاثاء، إلى 28 ألفا و940، إثر تسجيل 107 حالات جديدة.وذكرت هيئة الصحة العامة الفرنسية، في بيان الثلاثاء، أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 68 ألفًا و812، بعد تماثل 402 مصابا للشفاء.



وأوضحت أن 14 ألفا و28 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم 1253 في وحدات العناية المركزة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 188 ألفا و829.