» متحدث"الصحة": كل وفيات كورونا تعاني من أمراض مزمنة

02 يونيو 2020 - 11:00 م

قال د. خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة إن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجدّ، المسجلة الثلاثاء والبالغة 1152 حالة، تتضمن مصابين يتم علاجهم في المنزل، مشيرًا إلى أن الطبيب يبدأ بروتوكول علاج مصابي "كورونا" من خلال تحليل الدم و"أشعة الصدر" وليس شرطًا انتظار نتيجة الـPCR.



وأضاف "مجاهد" ، خلال إتصال هاتفي مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن هناك 340 مستشفى بها جميع المستلزمات الطبية والإمكانات الخاصة بعلاج مصابي "كورونا"، مؤكدًا أن الوزارة تتجه حاليًا لزيادة عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مصابي "كورونا" إلى 367 مستشفى.



وكشف "مجاهد" عن موافقة وزارة الصحة على مشاركة المستشفيات الخاصة في منظومة علاج فيروس "كورونا"، شرط الالتزام ببروتوكول العلاج الموضوعة من قبل وزارة الصحة، موضحًا أن التزام المواطن بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية سوف يُقلل من أعداد المصابين بالفيروس.

