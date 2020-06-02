» عودة فتح الأسواق في مدينة خليجية

قررت حكومة دبي السماح بإعادة فتح مراكز التسوق ومؤسسات القطاع الخاص بشكل كامل اعتبارا من غد الأربعاء في إطار تخفيف إجراءات العزل المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المركز الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الإمارة أعلنت فتح المراكز التجارية والشركات والمؤسسات الخاصة في الإمارة بنسبة 100% اعتبارا من غد الأربعاء الموافق لـ3 يونيو 2020".

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا الإجراء يأتي اتخاذه تنفيذا لتوجيهات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسبق أن بدأت السلطات الإماراتية عملية رفع القيود العامة المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، وسجلت حتى الآن في البلاد 35788 إصابة بالمرض بينها 269 حالة وفاة.



