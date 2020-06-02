بعد تعافيها من المرض.. طبيبة تغسل وفيات كورونا

02 يونيو 2020 - 02:36 م

أكدت الدكتورة شيرين إسماعيل، استشاري التخدير بمستشفى النجيلة للعزل، أنها تواجدت في مستشفى النجيلة منذ وصول المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.



وأضافت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أنها تطوعت لتغسيل الوفيات من السيدات، معلقة: "أول مرة في حياتي أغسل موتى، واستعنت بزملائي في معرفة طريقة الغسل".



وأشارت، إلي أنها أصيبت بالفيروس، وتم شفاؤها، معلقة: "زملائي ساعدوني، وحطوني جوا عنيهم"، لافتة إلى أنها تعافت بعد تناولها بروتوكول علاج وزارة الصحة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة.

