» انتقادات واسعة.. فنانة بحرينية تستعرض بكمامة من الكريستال

02 يونيو 2020 - 01:55 م

سادت حالة من الغضب، على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور فنانة بحرينية بكمامة مرصعة من الكريستال.

وكانت الفنانة البحرينية في الشرقاوي، قد واجهت انتقادات واسعة، بعد استخدامها كمامات مرصعة بالكريستال صممت خصيصا لها.

وظهرت الشرقاوي، وهي تضع على أنفها وفمها كمامات مزينة بحبات الكريستال، ليتم اتهامها من قبل الجمهور بأنها تستعرض ولا تراع مشاعر الكثيرين من باقي أفراد المجتمع.

ياتي هذا بعد قيام الشرقاوي، بنشر صورة لها برفقة زوجها وهما يضعان كمامتين مزينيتن بالكريستال.