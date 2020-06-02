تفاصيل إعلان أول تنظيم إرهابي داخل الولايات المتحدة

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المصريون ووكالات

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أمريكا.. أول تجربة لـ"لقاح" ضد "كورونا"

أكد البيت الأبيض أن السلطات الأمريكية قررت تصنيف حركة «أنتيفا» المناهضة للفاشية والتي يتهمها الرئيس، دونالد ترامب، بالوقوف وراء أعمال العنف في البلاد، تنظيما إرهابيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، إن وزارة العدل تنوي إدراج «أنتيفا» في قائمة «التنظيمات الإرهابية الداخلية» في الولايات المتحدة.
وأضافت ماكينالي أن وزارة العدل تمتلك «قاعدة كبيرة من الأدلة» التي تؤكد أن أنصار حركة «أنتيفا» يتحملون المسؤولية عن أعمال العنف خلال الاحتجاجات.
وتابعت المسؤولة: «الرئيس أكد بوضوح أن ما نراه الآن في شوارع أمريكا أمر غير مقبول. لن نتسامح مع العنف والنهب والفوضى وغياب القانون. هذه الأعمال الإجرامية ليست احتجاجات، إنها جرائم تضر الأمريكيين العزل».

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