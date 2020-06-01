» «الصحة» تنشر آخر بروتوكلات علاج مصابي كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، البروتوكول الأخير الذي اعتمدته اللجنة العلمية بالوزارة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت اللجنة العلمية بعض العقارات الجديدة إلى البروتوكول، مثل دواء "لوبينافير/ريتونافير" ومضاد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) ، في علاج الحالات المتوسطة وشديدة الأعراض، على أن يكون داخل المستشفيات وتحت إشراف طبي مباشر.

ووفق للبروتوكول، فإن إعطاء دواء الإيدز للمرضى سيكون مسارًا آخرا مع عقار "هيدروكسي كلوركين" الذي استقرت اللجنة على الإبقاء عليه في علاج بعض الحالات الأخرى.