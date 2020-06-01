  • الإثنين 01 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

وزير التعليم العالي يعلن عن رقم صادم للمصابين بـ"كورونا"

البرلماني مصطفي بكري

ما علاقة قذاف الدم .. بكري يرد علي نبأ إصابته بكورونا

الرئيس الامريكي

أول صور لمخبأ ترامب وتكلفته 376 مليون دولار

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء: نتوقع تزايد إصابات كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

الكويت تنتظر نبؤة صادمة

الكويت.. السماح لمساجد بإقامة الصلاة عدا الجمعة

الطقس

"حصل تغيير" الأرصاد تكشف مفاجأة عن الموجة الحارة

البيت الأبيض

"ترامب" يصل إلى وزارة الخزانة من "البدروم"

مرتضى منصور

خبر سار من مرتضى منصور لجمهور الزمالك

كامل الوزير

"الوزير": تلتزم بالكمامة تدخل المحطة تخالف أسلمك للشرطة

نفين جامع

وزرة الصناعة عن الكمامة القماش: "متجربة فرنسا أخدتها"

أول صور لمخبأ ترامب وتكلفته 376 مليون دولار

عرب وعالم

الرئيس الامريكي
الرئيس الامريكي
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

برلماني إيراني: 3 ملايين دولار مكافأة لمن يأتي برأس ترامب

#

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ45.42 مليار دولار

أوباما

ترامب

البيت الأبيض

جورج

فلويد

 تداولت بعض الصحف المحلية صورا لمخبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي احتمي فيه من الاحتجاجات العارمة في الولايات المتحدة والتي وصلت إلي مقره بالبيت الأبيض.

والمخبأ تم تطويره في عهد الرئيس السابق أوباما بتكلفة تزيد على 376 مليون دولار وهو تحت الأرض أسفل البيت الأبيض في واشنطن ويستخدم في حالات الطوارئ أثناء الهجمات الإرهابية.

وفي هذه الحالات يقوم مركز عمليات الطوارئ بالبيت الأبيض بنقل "ترامب" وأسرته للمخبأ.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تشهد تظاهرات عنيفة منذ يومين بعد مقتل  جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

يا عزيزي.. كلنا دكاترة!

فراج إسماعيل

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» "كلوب" يتغزل في لاعبه محمد صلاح
» 572 مخالفة ارتداء كمامة أمس في القاهرة
» تغيرات جذرية بـ «الزمالك»
» الصحة: الجهاز المناعي للمصريين «مديانا براح» لعلاج كورونا
» الداخلية: القبض على 5178 شخصا مخالفا لقرار الحظر
» فرق الهلال الأحمر تعقم وتطهر مؤسسات الدولة
» التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
» ارتفاع أسعار الذهب
» بشرى سارة من السياحة لأصحاب الفنادق
» وصول طائرة مساعدات طبية مصرية للكونغو الديمقراطية وزامبيا
» محافظ الشرقية: مبقاش فيه وقت للهزار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:37 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    18:59

  • عشاء

    20:29

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية