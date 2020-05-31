مشاهد مؤثرة.. توافد المصلين على المسجد النبوي

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توافد المصلين على المسجد النبوي
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اليوم الاحد

الروضة

المسجد النبوي

عودة الصلاة

في مشاهد مؤثرة وأجواء مفعمة بالإيمان، شهد المسجد النبوي، اليوم الأحد، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة، وذلك بعد الرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي.

صحف محلية رصدت الساعات الأولى من صباح اليوم ، لتوافد المصلين على المسجد النبوي الشريف مع شروق الشمس وسط الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع تباعد المصلين وسط الخطة المعتمدة من قِبل الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف.

واقتصرت خطة فتح المسجد النبوي على التوسعات الجديدة والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة، وتفويج دخول المصلين للمسجد النبوي الشريف بما لا يزيد على 40 % من الطاقة الاستيعابية، مع تعليق اصطحاب الأطفال.

كما شملت تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين منها، بالإضافة إلى وضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول ورفع سجاجيد التوسعات والساحات، حيث تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم أرضيات المسجد النبوي والساحات الخارجية بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية في المسجد النبوي والساحات مع استمرار تعليق إقامة الدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ورفع حافظات زمزم وإيقاف توزيع عبوات زمزم للحد من انتقال العدوى.

كما تم تعليق سفر الإفطار والإطعام في المسجد وساحاته، وإغلاق المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وفتحه قبل الفجر بساعة وتشغيل مواقف السيارات 50 % وإطلاق حملة إعلامية للتوعية بالإجراءات الاحترازية المطلوبة في أثناء الحضور للصلاة في المسجد النبوي بالتعاون مع وزارة الصحة لتأمين وتخصيص فرق طبية على الأبواب الرئيسة للمسجد النبوي.




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