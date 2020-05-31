تركي الحمد يعترف بالعنصرية.. وهذا هو الحل

31 مايو 2020 - 09:43 ص

علق الكاتب السعودي تركي الحدث على واقعة مقتل الرجل الأسود " جورج فلويد"، علي يد شرطي أمريكي، مؤكدا أن الجميع لديه نزعة عنصرية.

وأضاف الحمد في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر : " ليس منا من ليس فيه رواسب عنصرية أو طائفية أو إقليمية أو قبلية، مهما ادعى من مثالية،فقد نشأنا،بهذا الشكل أو ذاك، على فئوية من نوع ما".

وأوضح أن الحل القانوني بتجريم العنصرية مثلا، وارد ومطلوب، ولكنه لا يلغي رواسب العنصرية من النفوس، وأبرز مثال على ذلك أحداث أميركا الأخيرة.

وتابع قائلا : فهذا البلد، الذي انتخب رئيسا أسود ذات يوم، وقوانيه صارمة بشأن العنصرية، لا زالت العنصرية تتحكم فيه، منوها أنه في ظني، فإن أفضل حل لنزع جذور الفئوية، وإن كان في ذلك ميل للمثالية، هو أن يتصور الفرد نفسه، وفي لحظة تأمل، مكان الآخر.

وتساءل الحمد : " فلونك أو دينك أو طائفتك أو قوميتك، ليست باختيارك وإنما هي أمور محكوم عليك بها منذ لحظة الولادة، فتصور لو كنت مكان الآخر في معاناته، وسوف تتبدد لديك أوهام كثيرة فرضتها عليك الظروف، وكنت تظنها من الحقائق".