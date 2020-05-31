» وزير الإعلام: هذا هو الفيصل الوحيد لانتهاء كورونا

31 مايو 2020 - 09:39 ص

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الفيصل في انتهاء أزمة كورونا هو الوصول إلى دواء، أو عقار لفيروس كورونا، موضحا أن الدولة المصرية تسير بشكل جيد في إدارة أزمة كورونا.



وأضاف"هيكل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "إنه كان لديه طموح أن تنتهي أزمة كورونا في 30 يونيو، ولكن لن يحدث ذلك".



وتابع: "محدش يقدر الآن يقدر يقول إمتى هتخلص كورونا على مستوى العالم".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

