مفاجآت جديدة تكشفها النيابة عن حادثة "مازن" وفتاة "تيك توك"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الطالبية

الجيزة

تيك توك

منة عبد العزيز

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب "آية" وشهرتها منة عبد العزيز، فتاة  "تيك توك" والتي كانت اتهمت فيها "مازن" أحد شباب "تيك توك" باغتصابها وتصويرها هو وأصدقاؤه، حيث كشفت التحريات عن أن الفتاة اعتادت ممارسة أعمال مخلة بالآداب ونشر مقاطع فيديو لها على أحد تطبيقات التواصل لتحقيق مكاسب مادية علي نسبة المشاهدة.

وأوضحت التحريات صحة الواقعة وهي أن الفتاة دخلت إلى فندق بمنطقة الطالبية بالجيزة برفقة 5 أشخاص 3 طلاب وفتاتين، وجميعهم تربطهم صلة صداقة وأثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف فاعتدى احد الطلاب على الفتاة وأحدث إصابات بها واستولي علي هاتفها المحمول ومبلغ 125 جنيها وقام آخر بالاعتداء عليها جنسيا رغما عنها.

وبعد القبض عليه اعترف بالواقعة وأن إحدى الفتيات قامت بتصوير مقطع الفيديو ونشره على مواقع التواصل للتشهير بالفتاة إثر الخلاف الذي دار بينهم.
 وبعد القبض علي منة و6 أشخاص والتحقيق معهم أحال النائب العام الواقعة للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان قد تم تداول مقطع فيديو لفتاة عشرينية أدعت فيه قيام شخص بالتعدي عليها بالضرب محدثا إصابات بها بعد اغتصابها بمساعدة فتيات وتصويرها عارية في أوضاع مخلة رغما عنها، وعلي إثره تم القبض علي منة عبد العزيز صاحبة مقطع الفيديو وتم توجيه اتهام لها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض علي الفسق والاعتداء علي قيم المجتمع.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو أثار حالة من الجدل علي مواقع التواصل بعد أن اتهمت "منة" صديقها عن طريق بث مباشر ، صديقها " مازن" باغتصابها وسرقة تليفونها والاعتداء عليها وتصويرها في أوضاع جنسية بالاشتراك مع فتاتين داخل شقة وقالت بالفيديو: "اغتصبوني بالإكراه والبنات صحباتي كانوا متفقين معاهم لاغتصابي وتصويري".

 


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