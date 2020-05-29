  • الجمعة 29 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

فيديو جديد لمقتل «جورج فلويد» على يد شرطين أمريكيين

السيسي

السيسي يتلقى اتصالًا هامًا من رئيس قبرص.. تفاصيل

الإفتاء

الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة

محمد إسماعيل

طلب بتحويل المدارس لمستشفيات عزل لمصابي كورونا

وزيرة الصحة

الصحة تعلن إجراءات العزل المنزلي لمصاب "كورونا"

الداخلية

"الداخلية" تعلن عودة 4 مصالح شرطية

التعليم

وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

أرشيفية

أزهري : متوفي كورونا يُيمم بالتراب ولايغسل

ليفربول

ضربة موجعة لليفربول بالدورى

كورونا

طبيب:"مقبلين على أخطر فترة في مصر"

كوريا الجنوبية تشيد بعلاج الملاريا المضاد لكورونا وتطالب المزيد

عرب وعالم

لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مفاجأة بشأن عملية "كيم أون"

#

حقيقة وفاة زعيم كوريا الشمالية

#

ردًا على صواريخ كوريا الشمالية.. طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية

#

أزمة في "كوريا الجنوبية" بسبب شارب السفير الأمريكي

كوريا الجنوبية

كورونا

علاج الملاريا

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنها طلبت من الحكومة ضرورة استيراد دواء "ريمديسيفير" بهدف استخدامه كعلاج طارئ ضد فيروس كورونا.

وقالت مديرة المراكز، جونغ أون-كيونغ، إن "لجنة التجارب السريرية المركزية تعتقد بأن دواء ريمديسيفير له سلامة وفعالية لعلاج فيروس كورونا، وطرحت آراءها بشأن الموافقة على ضرورة استيراد دواء ريمديسيفير، في الوقت الذي لا يوجد فيه دواء مضاد للوباء".

وأضافت أنها "ستقدم طلبا إلى وزارة سلامة الغذاء والدواء للموافقة على الاستخدام المحدود لهذا الدواء كعلاج طارئ".

وكشفت دراسة طبية حديثة أن هذا الدواء، الذي طورته شركة "جيلياد ساينسس" الأمريكية، أثبت فاعليته في السيطرة على الفيروس، من خلال المساهمة في منع الفيروس من التكاثر، وبالتالي تقليل مدة الشفاء، وتقليل نسبة الوفيات.

تجدر الإشارة، إلى أن كوريا الجنوبية كانت من بين الدول التي سمحت باستخدام "هيدروكسي كلوروكين"، المستخدم في علاج الملاريا، لعلاج مرض "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الولايات المتحدة التي اعتبر رئيسها دونالد ترامب أن هذا العقار هو"مغير محتمل للعبة"، وقال إنه يتناوله للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنها علقت استخدام الدواء المضاد لمرض الملاريا في اختباراتها لعلاج فيروس كورونا المستجد بسبب ظهور "مباعث قلق" من جراء استخدامه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

كيف ينتشر الوباء الصامت؟!

فراج إسماعيل

بومبيو.. صانع الذكريات والنكبات والأوهام

د. هشام الحمامي

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل يجوز صيام 6 أيام من شوال بنية قضاء الأيام الفائتة من رمضان
» "الجبلاية" ترفع حالة الطوارئ قبل عودة الموظفين
» الفلفل الحار.. أضرار لا تنتهي
» العدل : عودة العمل بمحاكم الجنح غدا
» " كلمة شكرا مش كفاية".. مبادرة جديدة من التضامن للجيش الأبيض
» الصيادلة.. "شنطة "كورونا" غالية ومالهاش لازمة"
» يسرا : عايشة علي فيتامين سي بسبب كورونا
» مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
» الأوقاف تعلن افتتاح 1170 مدرسة قرآنية في المحافظات
» بشرى سارة للمتعافين من كورونا
» «نيسان» تسجل أكبر خسارة منذ 20 عامًا وتغلق بعض مصانعها نهائيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:18

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية