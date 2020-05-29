الإفتاء: صلاة الجمعة بهذه الطريقة باطلة

29 مايو 2020 - 02:27 م





أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجمعة بدون إمام لا تجوز و باطلة ؛ وتؤدى ظهرًا 4 ركعات، خاصة مع غلق معظم المساجد احترازًا من إنتشار فيروس كورونا.



وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،خلال برنامج "لقاء الجمعة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أن صلاة الجمعة تؤدي ظهرًا في البيت؛ لأنه من شروط صحتها أن يتقدمها خطبيتن، ولا يتوافر هذا الآن، كما أنه لا يوجد من يؤم بالصلاة، ولا تصح صلاتها خلف ميذاع ولا تليفزيون.



وتابع :"الفقهاء اشترطوا لصحة اقتداء المأموم بالإمام في الجمعة والجماعات، فيما يعرف بالإتصال المكاني؛ بأن يكون كل منهما في مكان واحد".

