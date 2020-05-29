» الصيادلة.. "شنطة "كورونا" غالية ومالهاش لازمة"

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متابعات- أمينة عبد العال

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الفيتامينات

المضادات الحيوية

شبطة كورونا

أكد الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة أن مقترح تجهيز شنطة أدوية لكل أسرة مصرية كإجراء احترازي في مواجهة " كورونا" المستجد غير علمي وشاق بالنسبة للدولة ولم يسبق أن قامت به أي دولة في العالم، لافتا إلي أن حالة كل مريض تختلف عن الآخر ولن يستطيع الطبيب تحديد احتياجات كل شخص وقد يضع أدوية لا حاجة لها وتؤثر علي الصيدليات الني تعاني من مشكلة نقص الأدوية.

و لفت إلي أن المضادات الحيوية التي يقترح المواطن إدخالها في الشنطة غير فعالة لأنها تعالج الأعراض ولا تعالج المرض ، ويجب معرفة أن كل حالة مرضية تحتاج إلي جرعات علاج مختلفة عن الأخرى مضيفا أنه لذلك يعتبرها مكلفة دون جدوي ، حسبما نشرت " الوفد".

ووجه نداء إلي شركات الأدوية لزيادة إنتاج الأدوية نظرا لنقصها في الأسواق ومقترحا أن تدعم الحكومة شركات القطاع العام المتعثرة لإنتاج الأدوية مثل الفيتامينات والمضادات الحيوية والتي كان يتم إنتاجها مسبقا بأسعار مخفضة  في متناول الجميع، لافتا إلي أن مسح عشوائي للكشف عن المصابين أفضل بكثير من "شنطة كورونا".


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