وفاة الحالة الثامنة بين المعلمين بفيروس كورونا

29 مايو 2020 - 01:04 م

أعلنت نقابة المعلمين حالة وفاة جديدة بين المعلمين بسبب فيروس كورونا ، وهو خالد صلاح الدين عبد الغفار معلم رياضيات بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المسائية إدارة المرج التعليمية التابعة للقاهرة.







ونعى خلف الزناتى نقيب المعلمين ، مدرس الرياضيات مقدما التعازى لأسرته.









وأصدر الزناتى تعليمات فورية إلى رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة ، لتقديم كل المساعدة الممكنة لأسرة المعلم الراحل لمساعدتهم فى تجاوز المحنة ومصابهم الأليم، وتسليم إعانة عاجلة من النقابة العامة لهم.







