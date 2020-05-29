طلب مفاجئ من "أديب " بعد زيادة مصابي كورونا

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أبدي الإعلامي عمرو أديب، دهشته من مطالبة البعض عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في الوقت الذي تتزايد فيه الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وقال، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "هو معلش أنا عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقي جدا، هو إحنا هنفتح البلد إزاي والأرقام بتنط كده؟، المفروض نقفل أكتر، هو ده اللي شوفناه في العالم، أرقام زياده نقفل، أرقام أقل نفتح، ولا أنا فاهم غلط".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة.

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