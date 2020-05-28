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الصحة العالمية تحذر من هذه الأمور عند ارتداء الكمامة

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منظمة الصحة العالمية
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ارتداء الكمامة

اسعار الكمامة

حذرت منظمة الصحة العالمية، من عدد من الأخطاء التي يرتكبها الكثير من المواطنين يوميًا عند ارتداء الكمامات؛ كأحد سبل الوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد-19".

وشددت المنظمة في منشور توعوي اليوم الخميس، على ضرورة عدم استخدام كمامة ممزقة أو رطبة، وألا تضع الكمامة على فمك أو أنفك فقط، ولا يتم ارتداء كمامة فضفاضة وواسعة، وعدم لمس الجهة الخارجية للكمامة.

كما شددت على ضرورة عدم نزع الكمامة للتحدث مع الآخرين، أو تفعل أي شيء آخر يستدعي لمس الكمامة، وعدم ترك الكمامة في مكان يصل إليه الآخرون، وألا تُستخدم الكمامة مجددًا.

وشددت الصحة العالمية، على أن استخدام الكمامة ليس بديلاً عن الطرق الأخرى الأكثر فعالية لحماية نفسك والآخرين من عدوى "كورونا"، مثل المواظبة على غسل اليدين وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال، والحفاظ على مسافة متر واحد (3 أقدام) على الأقل بينك وبين الآخرين.

ومن المقرر أن تبدأ بعض الجهات، السبت المقبل، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، والتي تشمل إلزام العاملين والمترددين على "الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة"، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.


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