ضاحي خلفان يهاجم هذا الرئيس: لن يتراجع إلا بكسر أنفه

28 مايو 2020 - 03:17 م

واصل الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، هجومه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب تدخله في الشأن الليبي ودعم حكومة وقوات فايز السراج.

وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "أردوغان يبا كسر خشم حتى لا يرفع رأسه".

وأضاف: "الجنود الأتراك في إدلب العربية السورية وفي مصراته الليبية وكأن العالم العربي مسرحا لعمليات تركيا.. اضربوه لابو اللي نصحه بدخول أوطان امتنا".

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر، قال إن هناك اشتباكات بين الجيش الوطني الليبي والميليشيات على عدة محاور في طرابلس، مضيفا أن ": قواتنا قادرة على حسم الموقف لصالحها، وأن الميليشيات تتخذ من المدنيين دروعا بشرية في محور عين زارة".

وأعلن المتحدث باسم جيش "حفتر"، ":أن إرسال تركيا إرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومى لدول المنطقة"، حسب قوله.

وأكد المسمارى ـ في مقابلة مع قناة (سكاى نيوز) الفضائية، أن تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إرهابية إلى ليبيا حتى يدعموا الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج في طرابلس.

وأوضح أن الانسحاب التكتيكى في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات، لكن العدو فسر تصريحات إعادة التموضع بمثابة تراجع.

وتابع: نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة وهذا يعكر صفو العدو، ولذلك يعمل على التشويه، مضيفا أن الجيش الليبي منح فرصا عديدة لوقف إطلاق النار، لكن العدو استغل ذلك بدعم تركي، ولكن استعدنا زمام المبادرة في الوقت الحالي واليوم حققنا تقدما كبير في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس".