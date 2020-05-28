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وزير: كورونا مثل الزوجة لابد أن تتعايش معه

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وزير: كورونا مثل الزوجة لابد أن تتعايش معه
وزير: كورونا مثل الزوجة لابد أن تتعايش معه
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الوزير

كورونا

الزوجة

التعايش

محمد محفوظ

تسبب وزير الأمن الإندونيسي محمد محفوظ، في موجة من الجدل بسبب تصريحاته الغريبة حول الزوجات وتشبيههن بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الوزير الأندونيسي في دعوته للتعايش مع الجائحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية قائلا: "هل سنختبئ إلى الأبد.. يمكننا أن نتأقلم على الوضع بينما نظل ننتبه لصحتنا" .

وبحسب ما تم تداوله على لسان الوزير: "تلقيت منشورا ساخرا من زميلي وزير الشئون البحرية والاستثمار لوهوت باندجايتان، يقول فيه: كورونا مثل زوجتك .. حيث تحاول في البداية السيطرة عليها ثم تدرك أنك لا تستطيع، فتضطر لأن تتعلم كيف تتعايش معها رغم خطورتها .

وكانت وزارة الصحة الإندونيسية قد سجلت أمس الأربعاء، 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 23851.

وصرح أحمد يوريانتو المسئول في وزارة الصحة أن البلاد شهدت 55 وفاة جديدة جراء الفيروس ليصل عدد الوفيات إلى 1473 حالة.

بينما وصل عدد المتعافين حتى أمس  الأربعاء إلى  6057 حالة تعافي.


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