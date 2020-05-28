الصحة تتوعد المقصرين.. يغسل ويكفن والدته ضحية كورونا

28 مايو 2020 - 01:03 م

توعدت مديرية الصحة بالشرقية المقصرين بحميات مستشفى الزقازيق، وذلك عقب تغسيل سيدة توفيت بكورونا، وتم إخراجها من المستشفى.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد المواطنين عقب انتهائه من تغسيل وتكفين جثمان والدته المتوفاة بفيروس كورونا.

وبحسب ما تم تداوله فقد توفيت السيدة بالطابق الثاني من مستشفى حميات الزقازيق، بالشرقية، قبل أن ينقلها ذووها إلى الطابق الأرضي لتغسيلها وتكفينها بمعرفة نجلها.

وعقب تغسيلها وتكفينها، تم نقل الجثمان في سيارة ملاكي من أمام المستشفى لعدم وجود سيارة إسعاف.

الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بعد الاطلاع على الفيديو، قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، برئاسة الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وعضوية مدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وأعضاء من الإدارة العامة للطب العلاجي، وإدارة مكافحة العدوى بالمديرية، لفحص الواقعة، وكيفية خروج حالة متوفية من مستشفي حميات الزقازيق دون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وكلف وزارة الصحة شركة الأمن المكلفة بتأمين المستشفى باللتحقيق في الواقعة، ومجازاة المتسببين من أفراد الأمن لعدم تواجدهم بالبوابة الرئيسية بالتزامن مع خروج الحالة من بوابة المستشفى دون تصاريح.