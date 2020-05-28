» "المحظوظة" تتزوج من شاب يصغرها بـ 36 عاما

28 مايو 2020 - 12:26 م

الحب لا يعرف الطبقات ولا السنين ولا الجنسيات، وهذا ما حدث مع مسنة بريطانية، التي قادها الحظ للزواج من شاب تونسي يصغرها بـ 36 عاما.

مكالمة بالخطأ من البريطانية إيزابيل ديل البالغة من العمر 62 عاما أن مكالمة بالخطأ، جعلتها تعيش قصة حب مع شاب تونسي يبلغ من العمر 26 عاما، وذلك بعد أن أضافها على الفيسبوك، عن طريق الخطأ.

وبدأت القصة برسالة أرسلتها إيزابيل ديل، إلى رجل كانت قد تعرفت عليه في المطار أثناء عودتها من إجازتها فى تونس العام الماضى، حيث رفض الشاب الطلب في البداية، معتقدا انه صغير جدا بالنسبة إليها، وبعد مكالمات فيديو طويلة التقيا وتم عقد قرانهما مطلع العام الجاري.

وأضافت إيزابيل أنها سعيدة للغاية ، حيث وصفت كيف أصر بيرم على زواجها وأرسل لها أكثر من خاتم لتختار ما يعجبها ثم سافرت إلى تونس والتقت بوالديه، اللذين وصفتهما بالرائعين لإتمام الزفاف، وسط ترحاب من الأصدقاء.





