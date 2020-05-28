» فجر السعيد تسخر من صفاء الهاشم بعد صورتها المثيرة للجدل

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صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
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فجر السعيد

صفاء الهاشم

سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من الصورة المتداولة للنائبة صفاء الهاشم أثناء ارتدائها الكمامة بشكل خاطيء .

وظهرت "صفاء" وقد ارتدت الكمامة دون أن تسمح بأن تغطي أنفها وفهمها في صورة أثارت الكثير من الجدل .

وقالت "صفاء" في تغريدة عبر حسابها بتويتر : حبيبتي #صفاء چم مره قلتلكم انتوا والرئيسين #مرزوق_الغانم والرئيس #صباح_الخالد وعدت عليكم ... الكمام ما ينلبس على #الحنچ اهو مسوينه عشان نحطه عالأنف والفم فقط لا غير #حنچ لااااااا وشووووووكررررن للعلم الرئيسين سمعوا كلامي بس النائبه #صفاء لازالت مصرّه تحطه عالحنچ.

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