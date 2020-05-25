مدير مستشفى مدينة نصر يكشف كواليس وفاة الطبيب وليد يحيى

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قال د.أحمد عطا مدير مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر إن حالة الطبيب وليد يحى الذي توفى متأثرا بفيروس كورونا كانت متأخرة عند وصوله مستشفى التأمين الصحي.
وتابع د.أحمد عطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه انتظر الطبيب المتوفى على بوابة المستشفى باثنين من أطباء الرعاية بعد تلقيه إخطارا من الطبيب مصطفى غنيمة، وتم تجهيز الرعاية المركزة وسيارة الاسعاف أمام المستشفى.
وأوضح عطا تفاصيل حالة الطبيب المتوفى مؤكدا أنه وصل ونسبة الأوكسجين تحت 49 %، ودرجة التشبع تحسنت جزئيا بعد وضعه على جهاز الاكسجين في الرعاية المركزة ولكنه كان ضعيف الاستجابة وحصل فورا على كل العلاج وحاولنا إسعافه ولكن الحالة كانت متأخرة.

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