إسرائيل: 5 إصابات جديدة بكورونا بلا وفيات

24 مايو 2020 - 11:10 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات منذ مساء أمس السبت.



وقالت وزارة الصحة مساء الأحد، إن إجمالي عدد المصابين بكورونا منذ اندلاع الوباء بلغ 16717 شخصا، وعدد الوفيات 279 حالة.

