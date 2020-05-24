أرقام ضحايا كورونا في إسبانيا تعاود الارتفاع مجددًا

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ضحايا

اسبانيا

ضحايا كورونا

عاودت حصيلة الوفيات اليومية جراء "كوفيد-19" في إسبانيا ارتفاعها، حيث سجلت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 70 وفاة، مقابل 48 في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد أصبح بذلك 28752 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تشخيص 246 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 235772.

وتحتل إسبانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".


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