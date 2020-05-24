» انتحار ممثل شاب بعد محاولته قتل زوجته

24 مايو 2020 - 02:44 م

اقدم الممثل الأمريكي الشاب هاجن ميلز والبالغ من العمر 29 عام علي الانتحار بعد محاولة فاشلة لقتل زوجته بإطلاق النار عليها.

و قبل إقدامه علي الانتحار احتجز الممثل ابنته البالغة من العمر 4 أعوم حتى جاءت أمها إلي المنزل وحاولت التفاهم معه أو أخذ الفتاة إلا أنه رفض وقام بإطلاق النار عليها عدة مرات .

وعندما توجهت الشرطة إلي مكان الحادث وجدوا الزوجة وهي غارقة في دمائها ومصابة بأعيرة نارية في ذراعها وصدرها، فما كان من هاجن إلا أطلق علي النار علي نفسه في مكان الحادث.