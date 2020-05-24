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بعد اتهامه بالفساد..نتنياهو: تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون

عرب وعالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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متابعات- أمينة عبد العال

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نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلي

حزب الليكود

يحاكم اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام القضاء بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية .

وأكد نتنياهو أن الاتهامات هي حملة اضطهاد سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.

وكان الموالون لنتنياهو في حزب الليكود اليميني اتهموا النظام القضائي بالتحيز ، فيما أكد نتنياهو أن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

جدير بالذكر أن المحاكمة قد تستغرق سنوات ومن الممكن أن يطالب نتنياهو بإبرام اتفاق مع الإدعاء بدلا من استكمال المحاكمة حتى النهاية.


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