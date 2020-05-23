كيف تُؤدَّى صلاة عيد الفطر في المنزل؟

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تحديد موعد عيد الفطر في السعودية

أصدر رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، قرارا بمنع صلاة عيد الفطر في المساجد أو الساحات، ضمن وسائل الحد من اننشار فيروس كورونا، وطالب المسلمين بصلاة عيد الفطر في المنزل.
وبدورة نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، فيديو جراف توضيحي لتعليم المسلمين كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وأكد المركز على أن، وقت الصلاة يبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة حتى قبيل زوالها، وأكد على الغسل والتطيب، قائلًا: البس أحسن ثيابك، مع أكل ثمرات وترًا، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل التوجه إلى مصلاك.
وبعد ذلك يتم الجلوس في المصلى والتكبير حتى دخول وقت الصلاة، فيما أكد المركز على أن صلاة العيد ركعتين، بنفس الصفة المعهودة الواردة عن النبي، إما جماعة مع أهل بيتك أو منفردًا، مؤكدة أنه إذا انتهيت من صلاتك فليس هناك خطبة للعيد لمن صلاها منفردًا.

شاهد الفيديو
https://www.facebook.com/fatwacenter/videos/572717840324464

وفي سياق مشابه، نشر الحساب الرسمي لـ"شئون الحرمين" بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، أنفو جراف، توضح من خلاله كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل.
شاهد الأنفوجراف

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