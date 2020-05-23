نادي يوناني يفكر في ضم جناح منتخب مصر

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بدأ البرتغالي ماريو برانكو، المدير الرياضي لنادي باوك ثيسالونيكي بطل الدوري اليوناني، دراسة موقف عمرو وردة، جناح منتخب مصر، والعائد من إعارة لنادي لاريسا.

وعاد عمرو وردة للتدريب منفردًا في ثيسالونيكي بنادي باوك انتظارًا لموقف النادي منه بعد إنهاء نادي لاريسا لإعارته بسبب خلافات بين مالكي الناديين كما أعلن اللاعب نفسه.

وتلقى وردة عرضين من ناديي مالاتيا سبور وسيفاس سبور في الدوري التركي الممتاز.

ومن المنتظر أن يحسم باوك مصير وردة قبل نهاية الشهر المُقبل بسبب انتهاء مدة تعافده مع بطل الدوري اليوناني في ديسمبر المُقبل لتحقيق أقصى استفادة مادية منه.


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