  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر09:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
«الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية

تعرف على «الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية

"أمبر لي فريس

وفاة ملكة جمال نيوزيلندا بعد رسالة مأساوية على «فيس بوك»

«تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين

عاش حتى 84 عامًا.. قصة «تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين

وزيرة الصحة

«الصحة»: تسجيل 727 إصابة بكورنا.. و 28 حالة وفاة

ترامب

فضيحة مدوية لترامب بطلتها سيدة

مدير الإدارة الصحية بههيا

وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تعود ببرنامج جديد وتفجر مفاجأة

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يثير الجدل ويترك وصيته بعد وفاته

الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

عاش حتى 84 عامًا.. قصة «تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين

آخر الأخبار

«تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين
«تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

#

تعليق ناري لزوجة الشهيد المنسي على حلقة "الاختيار"

#

تعافي 154 مصابًا من كورونا والإجمالي يصل لـ2326

#

قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

شهدت حديقة حيوان موسكو، وفاة التمساح الوحيد الناجي من معركة برلين أثناء الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 84 عامًا.
ونعت حديقة حيوان موسكو في حسابها على "تويتر" التمساح وكتبت في تغريدة لها: "صباح الأمس، توفي لدينا تمساح المسيسيبي ساتورن (أي زحل) بسبب الشيخوخة، بعمر 84 عامًا، وهو عمر جيد جدًا".

وأضافت: "نتشرف بأننا حافظنا عليه ورعيناه لمدة 74 عامًا، شاهدنا عندما كنا أطفال، نأمل أننا لم نخيب أمله". 

وتم العثور على التمساح من قبل الجنود البريطانيين في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، وتم تسليمه إلى الجيش الروسي، قبل أن ينقل إلى العاصمة الروسية حيث عاش في حديقة حيوان موسكو منذ عام 1946.

ويقال إنه "اختبأ في الطوابق السفلية، والأركان المظلمة ومياه الصرف الصحي"، بينما هناك روايات تقول إنه كان داخل حي كبار الضابط النازيين.

وولد التمساح في الولايات المتحدة في عام 1936، ونقل بعدها إلى حديقة حيوان برلين، وهرب أثناء المعارك في عام 1943 من الحديقة، حيث فقد لمدة ثلاث سنوات. 

وتقول تقارير إنه كان ضمن الحيوانات التي كان يقتنيها الزعيم الألماني أدولف هتلر. 

وقال دميتري فاسيلييف، وهو طبيب بيطري في حديقة حيوان موسكو، إنه ليس هناك شك في أن هتلر أعجب بالتمساح.

وعاش التمساح "زحل" حتى الذكرى 75 لهزيمة هتلر في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي أوائل التسعينات، شهد الانهيار السوفيتي. وقالت تقارير إنه "عينيه دمعتا" عندما أطلقت الدبابات النار على البرلمان الروسي القريب، لأنها "ذكّرته بقصف برلين".

وكان الحيوان صاحب أطول عمر في حديقة حيوان موسكو، ونجا من الموت مرات عدة، حيث سقطت بلاطة خرسانية من حوض أسماك التمساح الخاص به في الثمانينيات.

وألقى زائر قاسي حجرًا على رأسه، الأمر الذي تطلب شهورًا من الرعاية الطبية.

عندما تم بناء حوض مائي جديد، أضرب عن الطعام لمدة أربعة أشهر احتجاجًا. فعل الشيء نفسه في عام 2010 - لمدة عام - لكنه بدأ في النهاية في تناول الطعام مرة أخرى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فعل فاضح داخل حافلة.. ماذا فعل الشاب ليجذب امرأة إليه؟
» إصابة مهاجم «فولهام» السابق وزوجته وأبناؤه الثلاثة بكورونا
» والد توأم يدخل في أزمة مع أسرته بسبب اسميهما
» سقوط باب طائرة هليكوبتر داخل ملعب مدرسة في أيرلندا
» يقتل والده أثناء محادثة فيديو
» وفاة مدير الإدارة الصحية بههيا في الشرقية متأثرُا بكورونا
» دقيقة حداد بالدوري الألماني على أرواح ضحايا كورونا
» جدل بعد رصد "كورونا" في حليب أم مرضعة
» البرازيل تحفر مئات المقابر لدفع ضحايا كورونا
» «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»
» القبض على زوجة نجم آرسنال متلبسة بمحاولة «تهريب سلاح»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:21 ص

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية