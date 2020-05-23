عاش حتى 84 عامًا.. قصة «تمساح هتلر» الناجي من حرب برلين

23 مايو 2020 - 08:06 م

شهدت حديقة حيوان موسكو، وفاة التمساح الوحيد الناجي من معركة برلين أثناء الحرب العالمية الثانية عن عمر يناهز 84 عامًا.





ونعت حديقة حيوان موسكو في حسابها على "تويتر" التمساح وكتبت في تغريدة لها: "صباح الأمس، توفي لدينا تمساح المسيسيبي ساتورن (أي زحل) بسبب الشيخوخة، بعمر 84 عامًا، وهو عمر جيد جدًا".





وأضافت: "نتشرف بأننا حافظنا عليه ورعيناه لمدة 74 عامًا، شاهدنا عندما كنا أطفال، نأمل أننا لم نخيب أمله".





وتم العثور على التمساح من قبل الجنود البريطانيين في برلين بعد الحرب العالمية الثانية، وتم تسليمه إلى الجيش الروسي، قبل أن ينقل إلى العاصمة الروسية حيث عاش في حديقة حيوان موسكو منذ عام 1946.





ويقال إنه "اختبأ في الطوابق السفلية، والأركان المظلمة ومياه الصرف الصحي"، بينما هناك روايات تقول إنه كان داخل حي كبار الضابط النازيين.





وولد التمساح في الولايات المتحدة في عام 1936، ونقل بعدها إلى حديقة حيوان برلين، وهرب أثناء المعارك في عام 1943 من الحديقة، حيث فقد لمدة ثلاث سنوات.





وتقول تقارير إنه كان ضمن الحيوانات التي كان يقتنيها الزعيم الألماني أدولف هتلر.





وقال دميتري فاسيلييف، وهو طبيب بيطري في حديقة حيوان موسكو، إنه ليس هناك شك في أن هتلر أعجب بالتمساح.





وعاش التمساح "زحل" حتى الذكرى 75 لهزيمة هتلر في وقت سابق من هذا الشهر.





وفي أوائل التسعينات، شهد الانهيار السوفيتي. وقالت تقارير إنه "عينيه دمعتا" عندما أطلقت الدبابات النار على البرلمان الروسي القريب، لأنها "ذكّرته بقصف برلين".





وكان الحيوان صاحب أطول عمر في حديقة حيوان موسكو، ونجا من الموت مرات عدة، حيث سقطت بلاطة خرسانية من حوض أسماك التمساح الخاص به في الثمانينيات.





وألقى زائر قاسي حجرًا على رأسه، الأمر الذي تطلب شهورًا من الرعاية الطبية.



