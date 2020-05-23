» فعل فاضح داخل حافلة.. ماذا فعل الشاب ليجذب امرأة إليه؟

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شارك مكتب عمدة مقاطعة "كينج كاونتي" بواشنطن, صورتين لشاب تحرش بامرأة داخل حافلة في سياتل، مطالبًا من يتوفر لديه أي معلومات حوله الإبلاغ عنه .
وتلاحق الشرطة الرجل بعد أن ترك امرأة كان معه الحافلة مصابة بالصدمة من تصرفه المروع الذي وقع ظهر يوم 18 فبراير الماضي.

وكان الرجل الذي ظهر وهو يرتدي سترة زرقاء داكنة استقل الحافلة في وسط مدينة "سياتل"، متجهًا نحو "ليك سيتي"، وأثناء ذلك حاول جذب انتباه امرأة. 

ومن غير المعروف ما إذا كانت المرأة التي تعرضت للاعتداء قد التقطت الصور، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وكتب مكتب عمدة "كينج كاونتي" عبر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هل يعرف أحد هذا الرجل؟. "في 18 فبراير 2020، في الساعة 1.45 مساءً، استقل المشتبه في الصورة حافلة مترو 522 في شارع ماديسون، والجادة الرابعة في وسط مدينة سياتل".

وأضاف: "استمنى المشتبه به علنًا أثناء وجوده في الحافلة وحاول جذب انتباه الضحية عند فعل ذلك". وأشار إلى أن المحققين يحاولون التعرف عليه. وُطلب من أي شخص لديه أي معلومات الاتصال بالشرطة مباشرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقعت حادثة مرعبة أخرى في حافلة في سياتل بعد خلاف حول كلب أدى إلى طعن رجل.

وقال شرطة سياتل إن الهجوم وقع قبل الساعة الرابعة مساءً من يوم الاثنين ، 11 مايو، عندما هاجم مالك الكلب، رجلاً يبلغ من العمر 41 عامًا وأصابه بسكين في ذراعيه وساقيه.

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