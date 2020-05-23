» «أياما معدودات» توضح كيفية «الاحتفال بعيد الفطر»

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من يعظم شعائر الله فهو صاحب قلب ورع وتقي يحب الله ورسوله وينفذ أوامره
للعيد فوائد عظيمة تعود على الإنسان بإظهاره شعائر هذا الدين وعظمته للناس

نتبادل التهاني بالعيد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقاية للنفس وحماية لها من فيروس كورونا اللعين

قال الدكتور أسامه الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إن العيد شعيرة من شعائر الله، وهو من المناسك التي تحدث عنها المولى -عز وجل- في كتابه العزيز قائلا: {ذَ?لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}، الحج (32)".

وأوضح في الرسالة الأخيرة من حملة "أياما معدودات"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر، أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وهو دليل على أنك صاحب قلب ورع تقي، تحب الله ورسوله وتنفذ أوامره.

وأكد الحديدي، أن للعيد فوائد عظيمة في العبادة، وفوائد عظيمة في الشريعة، وفي النفع العائد على الإنسان بوجه عام في إظهار شعائر هذا الدين وعظمته للناس، مشددا على ضرورة أن يلتزم كل فرد بمنزله وأن يتبع طرق الوقاية التي تحافظ عليه وعلى أولاده وأسرته،.

وأضاف: "أننا يمكننا أن نتواصل ونتراحم ونتبادل التهاني من منازلنا عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو عن طريق الهاتف، وذلك في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع من تفشي لوباء فيروس كورونا المستجد، وذلك وقاية للنفس وحماية لها".

وأشار إلى أن النبي "صلى الله عليه وسلم"، أراد أن يسعد أمته، وأراد الفرح لهذه الأمة، لافتًا إلى أن "فرحتنا واحتفالنا بالعيد يجب أن تكون بتقوى الله، وبالتكبير والشكر لله -عز وجل- لأننا خرجنا من شهر رمضان وقد أتم الله علينا النعم، وأتم علينا صيام هذا الشهر الكريم، لأن فيه هدي رباني قال تعالى:{وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، [البقرة من الآية:185].

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