» القبض على زوجة نجم آرسنال متلبسة بمحاولة «تهريب سلاح»

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بيلا كولاسيناك
بيلا كولاسيناك
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فتحي مجدي

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احتجزت الشرطة البريطانية، زوجة نجم فريق آرسنال، سيد كولاسنياك في مطار لندن بيجين هيل لدى محاولتها إدخال مسدس صاعق معها.
واشترت بيلا كولاسيناك (27 عامًا)، السلاح بغرض الحماية بعد هجوم بسكين على زوجها وزميله في فريق "المدفعجية" مسعود أوزيل في الشارع العام الماضي.

المخاوف الأمنية جعلتها تهرب إلى ألمانيا بعد فترة وجيزة، وحصلت على تصريح قانوني هناك لحمل "صاعق كهربائي".

إلا أنها فوجئت بتوقيفها في مطار لندن، إذ لم تكن تعلم أن الجهاز غير قانوني في بريطانيا. 

ونقلت عنها صحيفة "ذا صن"، أنه تم احتجازها من قبل ضباط قوة الحدود في مطار لندن بيجين هيل عندما تم العثور عليه في حقيبتها.

وقالت بيلا إنها اشترت الجهاز للدفاع عن النفس، وإنها طلبت الإذن لاستيراده.

وكان من الممكن أن يتم سجنها لمدة 6 أشهر وفقاً للوائح والقوانين، ولكن تم الإفراج عنها بعد عودتها إلى بريطانيا على متن طائرة خاصة من فرانكفورت يوم الأحد.

وقال متحدث باسم كولاسيناك (26 سنة(: "كان كل ذلك سوء فهم. كان الصدمة الكهربائية لا تزال في عبوتها وليس لديها أي بطاريات. تمكنت بيلا من إثبات أنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى شركات الطيران للتأكد من إمكانية استيرادها.

وأضاف: "لسوء الحظ، كانت في الهواء مع إغلاق هاتفها عندما تلقت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأن الجهاز غير قانوني". 

وتابع: "أبلغت شركة الطيران ضباط الجمارك أنها أصيبت بالصدمة قبل هبوط الطائرة، ولم تعلن ذلك لأنها لم تعتقد أنها ارتكبت أي خطأ، لأنه يمكن حمل هذه الأجهزة بشكل قانوني في حقيبة في ألمانيا إذا كان المالك لديه تصريح".

وأشار إلى أنه "من الواضح أنها واعية للغاية بالأمن بعد ما حدث لسياد ومسعود".

وسبق أن تعرض سياد كولاسيناك تعرض لحادثة اعتداء هو وزوجته ومسعود أوزيل زميله في آرسنال، بعد الهجوم المسلح عليهم بأحد شوارع لندن وتسبب في أزمة كبيرة لكل منهما وابتعادهما عن الملاعب لفترة.

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