  • السبت 23 مايو 2020
  • بتوقيت مصر04:28 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الصحة السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تتخطى الـ70 ألف

وزير المالية

«المالية» تزف بشرى سارة للمواطنين

كورونا

مفاجأة صادمة: المتعافون من كورونا قد يصابون به بعد 6أشهر

لحظة اعدام هشام عشماوي

شاهد.. ماذا حدث لـ"هشام عشماوي" بعد لحظات من إعدامه

المحامى خالد أبوبكر

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

بالصور.. أكبر مائدة إفطار جماعي بالوادي الجديد

إصابة 22 بـ"كورونا" بسبب إفطار جماعي في دمياط

مدبولي

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

"كسر الشاشة".. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ

الطقس

خبر سار للمواطنين بشأن طقس العيد

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: يوم ما سنحكي هذا المجد

"الداخلية" تكشف تفاصيل عملية سيناء.. وخالد أبوبكر:"تم نحرهم"

آخر الأخبار

المحامى خالد أبوبكر
المحامى خالد أبوبكر
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

مصرع 21 إرهابيا في عملية استهدفت أوكارا ببئر العبد

#

مخابرات كوريا الجنوبية تكشف مفاجأة بشأن عملية "كيم أون"

#

أقمار صناعية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اختفاء زعيم كوريا الشمالية

#

تفاصيل عملية تفجيرية جديدة في إسرائيل

الداخلية

سيناء

خالد ابوبكر

إعلامي

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل جديدة بخصوص عملية سيناء التي لقي خلالها 21 إرهابيا مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في منطقة بئر العبد.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن المعلومات التي وصلت لقطاع الأمن الوطني، أفادت باتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المزارع بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، مقرا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ عملياتهم العدوانية، بالتزامن مع عيد الفطر.

وأضاف البيان أنه: "تم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن، وتم تبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، مما أسفر عن مصرع 14 عنصرا بالمزرعة المشار إليها".

وعثر بحوزة هؤلاء الأشخاص على 13 سلاحا آليا، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف، وجهاز لاسلكي.

أيضا، تمت تصفية 7 عناصر في المنزل المشار إليه، وتم العثور بحوزتهم على 4 أسلحة آلية، و2 عبوة متفجرة، وحزام ناسف.

وقالت الداخلية المصرية إن التعامل مع الإرهابيين أسفر عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين في العملية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الحادث.

من جانبه نشر الإعلامي والمحامي خالد أبوبكر، صورًا للإرهابيين بعد مقتلهم، وعلق بالقول :" الداخليه افتكرت انه العيد الكبير .. نحرت 21 في سيناء من الخرفان واشكالهم".

واختتم :" #احنا_اللي_بننشر_صورهم.. ولسه في تاني احنا ما بنخلص".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الخطيب يحسم مصير " أزارو"
» طبيبة تحذر المصريين: كل كعكة فيها كورونا
» "الغندور" يحسم مصير "بن شرقى" مع الزمالك
» كوبرا تسلل إلى مخبز.. ماذا حدث
» في قضية التحريض علي الفسق والفجور.. تأجيل محاكمة "سما المصري"
» الزمالك يمدد عقد "كارتيرون" لعام جديد
» "شطة" يرفع دعوى قضائية ضد "الغندور"
» "آل الشيخ" منفعل ويحطم شاشة تليفزيون
» مروع.. لحظة تحطم الطائرة الباكستانية
» "سنعيد فيها النظر"..الإسكان تزف خبر سار للمواطنين
» "فيفا" يلزم "الجبلاية" بإجراء جديد مع الحكام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:54 م

  • فجر

    03:22

  • شروق

    04:59

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:54

  • عشاء

    20:24

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية