» طبيبة تحذر المصريين: كل كعكة فيها كورونا

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إكسترا نيوز

كورونا

طبيبة

عيد الفطر

حذرت الدكتورة نبال عبدالرحمن، أستاذة التغذية العلاجية، أصحاب الأمراض المزمنة بعدم تناول الكعك والبسكويت خلال عيد الفطر، إلا بعد استشارة الطبيب .

 وأوضحت "عبدالرحمن"، خلال لقاء خاص عبر "زووم" ببرنامج "مساء" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكعك والبسكويت يعدان وجبتين غير صحيتين، لأنهما مصنوعان من الدقيق الأبيض، وسعراتهما الحرارية مرتفعة.

ونوهت بأن مصاب كورونا يجب أن يركز في الوجبات الصحية، ويتجنب تناول الكعك والبسكويت حتى يتم شفاؤه، مضيفة "اللي عايز ياكل كحكة يمشي ساعة، معقبة: "الكعك بيضعف المناعة ودا مش كويس عشان كورونا كل كعكة فيها كورونا لو أكلتها بالطريق الغلط".

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