» في قضية التحريض علي الفسق والفجور.. تأجيل محاكمة "سما المصري"

23 مايو 2020 - 01:56 م

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامي منصور محاكمة سما المصري في قضية اتهامها بالتحريض علي الفسق والفجور تأجيل إداري لعدم انعقاد جلسات المحكمة.

وحسب أوراق القضية فإن سما تواجه اتهامات التحريض من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور و فيديوهات خادشة للحياء والتحريض علي نشر وبث مقاطع خادشة للحياء، حسبما نشرت " اليوم السابع".

جدير بالذكر أن القانون ينص علي أنه في حالة نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صور بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام حسبما تنص المادة 178 عقوبات.