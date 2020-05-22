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الزوج المخدوع.. زوجته أقامت علاقة مع ابنهما بالتنبي

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ستيفاني بودلوفسكي
ستيفاني بودلوفسكي
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فتحي مجدي

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أوقفت الشرطة الأمريكية، معلمة بزعم أنها أقامت علاقة غير مشروعة مع ابنها بالتبني البالغ من العمر 16 عامًا، بعد أن قام زوجها بتصويرهما سرًا.
واتهمت ستيفاني بودلوفسكي (38 سنة)، الاثنين بالاعتداء جنسيًا على صبي في منزلها بمقاطعة أونيدا بولاية ويسكونسن، وفقًا للشرطة.

ووفق تقارير، فقد التقت بودلوفسكي بالطفل منذ عدة سنوات في مدرسة جيمس ويليامز الإعدادية، لكن لم يتم العثور على أدلة حول إقامة علاقة بينهما داخل المدرسة.

غير أنه تم الكشف عن دخولها في علاقة حميمة مع الصبي البالغ من العمر 16 عامًا، بعد أن قام زوجها بوضع كاميرات سرية وسلمها للشرطة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وكان الزوج قد ارتاب في زوجته وابنه، لكونهما يقضيان كثيرًا من الوقت وحدهما في غرفة نومه، حيث كان باب الغرفة مغلقًا عندما كان الاثنان بمفردهما معًا، لكنها نفت أن يكون ذلك دائمًًا لأسباب جنسية.

وفقًا للشرطة، كان النشاط المجرّم يحدث عدة مرات كل أسبوع ويستمر منذ حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر.

واستقالت المعلمة في المدرسة الإعدادية من منصبها في مدرسة رينلاندر يوم الاثنين، في نفس اليوم الذي تقدم فيه زوجها بطلب الطلاق.

واتهم بودلوفسكي يوم الاثنين بالاعتداء الجنسي على طفل بالتبني، وممارسة العلاقة مع طفل يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر، والتسبب في ضرر نفسي لطفل.
وأطلق سراحها عند مثولها أمام محكمة دائرة مقاطعة أونيدا يوم الاثنين مقابل 5 آلاف دولار. ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 15 يونيو المقبل.

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