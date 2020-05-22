الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

22 مايو 2020 - 08:55 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 22 مايو حالة من الاستقرار بعد الزيادة التي سجلها في الأيام السابقة حيث سجل 15.86 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.81 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.91 جنيه، كما سجل في بنك مصر 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89 جنيه.

كما سجل في بنك القاهرة 15.81 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.91 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.79 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.89 جنيه.