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روسيا تحذر من أعمال إسرائيل التوسعية في فلسطين

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المصريون ووكالات

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حذرت روسيا من أعمال إسرائيل التوسعية في فلسطين، معتبرةً أنها قد تؤدي إلى دوامة عنف خطيرة وتزعزع الاستقرار في المنطقة.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، خطة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية (المحتلة منذ عام 1967).
وقالت الوزارة: "حذر الجانب الروسي مرارًا شركاءه الإسرائيليين من تنفيذ الخطط الأحادية التي تتعارض مع الإطار القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، المتضمنة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".
وأضافت: "أن هكذا أعمال توسعية لإسرائيل قد تؤدي إلى دوامة عنف خطيرة في الأراضي الفلسطينية، وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يثير القلق".
وأكدت الوزارة موقف روسيا المبدئي بخصوص دعم حل شامل ومستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين في إطار القانون الدولي.
ودعت جميع الأطراف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى تجنب خطوات قد تخلق وضعا خطيرا جديدا في المنطقة وتحول دون تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة.
وخلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وحذر الفلسطينيون مرارًا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها. -

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