» فرنسا.. 83 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ 28 ألفا و215

21 مايو 2020 - 10:00 م

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 28 ألف و215، الخميس، إثر تسجيل 83 حالة وفاة جديدة.



وأفادت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 218 ألف و679، بعد تشخيص 1735 إصابة جديدة.

وأضافت أن عدد الخاضعين للعلاج في المشافي يبلغ 17 ألفا و583، بينهم 1745 مريضا في العناية المركزة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 63 ألفا و858، بعد شفاء 530 مريضا.