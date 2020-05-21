مفاجأة صادمة لـ"قطر" بشأن تنظيم كأس العالم

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أعرب منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر عن شعورهم بالقلق من أن العديد من المشجعين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف السفر لحضور مباريات المونديال إذ تسببت جائحة فيروس كورونا في ركود عالمي.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أوضح الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022 حسن الذوادي أن كل شيء يبدو غير واضح حاليا، نحن ندخل في حالة ركود، كما أن هناك قلقا بشأن الاقتصاد العالمي وقدرة المشجعين على تحمل تكاليف السفر وتحمل القدوم والإقامة ومتابعة مباريات كأس العالم.

وأكدت الوكالة، في تقريرها، أن ملعبين فقط من 8 ملاعب جاهزان حتى الآن، وقالت: يشعر منظمو كأس العالم في قطر بالقلق من أن العديد من المشجعين لن يتمكنوا من تحمل تكاليف السفر إلى البطولة في عام 2022 إذا تسببت جائحة الفيروس التاجي في ركود عالمي.


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