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إصابة 10 آلاف عامل بالصحة بكورونا.. في هذه الدولة

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مستشفيات إيران
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وكالات- الدويني فولي

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الصحة

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فيروس كورونا

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الصحة، اليوم الخميس، قوله إن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.
وقال قاسم جان بابائي: "أصيب نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة بالمرض المميت في إيران وتوفي بعضهم".
وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد، 129 ألف حالة بعد تسجيل 2392 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، فيما بلغت أعداد الوفيات 7249 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل 129341 حالة بعد تسجيل 2392 إصابة جديدة منذ 24 ساعة".

وأضاف: "إجمالي الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا بلغ 7249 بعد تسجيل 66 حالة جديدة".

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