  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر10:59 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

حقيقة إصابة وزيرة الصحة بفيروس كورونا

محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

محافظ الدقهلية: أشعر بآلام العلاج

طارق بن زياد وحرق السفن

طارق بن زياد يحرق السفن.. هل كان ذلك حقيقة

النائبة شيرين فراج

"وزارة الصحة" كلمة السر في إصابة النائبة شيرين فراج

الرئيس السيسي

بث مباشر.. الرئيس يفتتح "بشاير الخير 3" في الإسكندرية

صالح المغامسي

بعد عزله من منصبه.. ماذا قال المغامسي في تجديد البيعة لبن سلمان

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

هازم اللذات.. لفظ أنفاسه أثناء توقيع عقد الزفاف

دولار

الدولار يواصل ارتفاعه.. ويسجل هذا الرقم

المنسي وكرارة

سر استبعاد 60% من قصة المنسي الحقيقية من مسلسل الاختيار

بكري

بكري: أين أنتم يا عرب .. ليبيا ستسقط تحت هيمنة المحتل العثماني

"منسي حضن والده في القبر"..أسرار جديدة تنشر عن البطل لأول مرة

آخر الأخبار

الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تفاصيل محاولة اغتيال الملك "فؤاد الأول"

#

معلومة جديدة عن فيروس كورونا تنشر لأول مرة

#

لأول مرة.. سوزان مبارك تكشف أسرارًا عن حياته الشخصية وقصة حبهما

#

أسرار تنشر لأول مرة عن علاقة فاتن حمامة بـ "عمر اللشريف"

سيناء

إكسترا نيوز

بسمة وهبة

الإختيار

خمنسي

روي المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن لحظات استشهاد المنسي، قائلا: "أحمد بعد استشهاده كان في المستشفى وكان نائما في غاية السكون والسكينة، كان ينزف حتى تم دفنه، كان يوجد جرح قطعي أسفل الفروة.. وكسر في قاع الجمجمة ولا يوجد أي إصابات أخرى".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية بسمة وهبة قائلا: "منسى استشهد بشظية طلقة في رأسه وتسببت في جرح قطعى وكسر في قاع الجمجمة إنما باقي جسمه مكنتش فيه خربوشة".

وتابع: "وإحنا بندفنه، إيده لم تنزلق وتحركت بشكل كامل وحضنت والده، فالراجل بتاع المدفن انهار وسقط على الأرض من المشهد.. في تلك اللحظة قلت منسي صاحي.. منسي قصة تانية خالص". وشهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار" الليلة التي سبقت عملية مربع البرث التي سوف يستشهد فيها المقدم أحمد المنسي ورجاله.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بملابسها الداخلية.. تعالج مرضى كورونا في قسم الرجال
» بعد قليل .. السيسي يفتتح "بشاير الخير 3" بالإسكندرية
» بالأسماء والأماكن.. 320 مستشفى تستقبل مصابي كورونا بجميع المحافظات
» بعد حادثة الأمن.. أول ظهور لأحمد فلوكس
» «الجبلاية» تتخذ قرارا مهما لحماية موظفيها
» حسام عاشور يحرج جماهير الزمالك بتصريح ناري
» هناك العديد من المصابين بكورونا بمكتب وزيرة الصحة لكنهم لم يعلنوا ذلك
» صديق الشهيد المنسي: هذه آخر رسالة بعثها لي قبل استشهاده
» سويلم لـ" تركي آل الشيخ": جالك شد عضل في الإبهام
» ضبط مصري في الكويت يصور النساء أثناء التريض
» محيي إسماعيل: "أعتذر عن كل خطاياي والهجص اللي بقوله"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية