"منسي حضن والده في القبر"..أسرار جديدة تنشر عن البطل لأول مرة

21 مايو 2020 - 10:28 ص

روي المحامي رأفت بلط، الصديق المقرب للشهيد أحمد منسي، تفاصيل تنشر لأول مرة عن لحظات استشهاد المنسي، قائلا: "أحمد بعد استشهاده كان في المستشفى وكان نائما في غاية السكون والسكينة، كان ينزف حتى تم دفنه، كان يوجد جرح قطعي أسفل الفروة.. وكسر في قاع الجمجمة ولا يوجد أي إصابات أخرى".



وأضاف خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية بسمة وهبة قائلا: "منسى استشهد بشظية طلقة في رأسه وتسببت في جرح قطعى وكسر في قاع الجمجمة إنما باقي جسمه مكنتش فيه خربوشة".



وتابع: "وإحنا بندفنه، إيده لم تنزلق وتحركت بشكل كامل وحضنت والده، فالراجل بتاع المدفن انهار وسقط على الأرض من المشهد.. في تلك اللحظة قلت منسي صاحي.. منسي قصة تانية خالص". وشهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "الاختيار" الليلة التي سبقت عملية مربع البرث التي سوف يستشهد فيها المقدم أحمد المنسي ورجاله.

